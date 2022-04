Chelsea eliminon Crystal Palace dhe kualifikohet në finale të FA Cup

Chelsea ka arritur të shënojë fitore ndaj Crystal Palaces dhe ka siguruar finalen në FA Cup.

Ndeshja e cila u zhvilluar në stadiumin “Wembley” përfundoi me rezultat 2-0.

Golat u shënuan nga Loftus-Cheek (65’) dhe Mason Mount (76’).

Me këtë fitore, Chelsea tashmë e ka siguruar finalen dhe do të takohet me Liverpoolin, pasi dje (e shtunë) e mposhti Manchester Cityn me rezultat 2-3.