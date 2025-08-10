Chelsea e “shkatërron” Milanin, debuton Modriqi

Chelsea e “shkatërron” Milanin, debuton Modriqi

Chelsea ka fituar thellë 4:1 të dielën pasdite ndaj Milanit. Ndeshja e zhvilluar në “Stamford Bridge” ishte miqësore.

Andrei Coubis shënoi autogol në minutën e pestë për epërsinë e Chelseat. Tre minuta më pas, Joao Pedro, e dyfishoi rezultatin. Sulmuesi anglez, Liam Delap, realizoi për 3:0 në minutën e 67-të. Tre minuta më pas, Youssouf Fofana, e shënoi golin e vetëm të Milanit.

Delap shënoi sërish për 4:1 në minutën e 90-të. Te Milani debutoi mesfushori kroat, Luka Modriq.

Te “kuqezinjtë” në bankën e rezervistëve ishte Ardon Jashari.
Për Chelsean kjo ishte ndeshja e dytë miqësore e zhvilluar ndërsa për Milanin ishte e pesta.

MARKETING

Të ngjajshme

Crystal Palace befason të gjithë, fiton Superkupën e Anglisë ndaj Liverpoolit

Crystal Palace befason të gjithë, fiton Superkupën e Anglisë ndaj Liverpoolit

Shkëndija drejt Bakut për duelin me Karabahun në Çampions

Shkëndija drejt Bakut për duelin me Karabahun në Çampions

Lookman refuzon Arsenalin, sulmuesi kërkon vetëm Interin

Lookman refuzon Arsenalin, sulmuesi kërkon vetëm Interin

“A mund të na tregoni si vdiq?”, Salah kritikon UEFA-n për “Pelen palestinez”

“A mund të na tregoni si vdiq?”, Salah kritikon UEFA-n për “Pelen palestinez”

Ardon Jashari i lë të gjithë pa fjalë në debutimin te Milani, sidomos Allegrin

Ardon Jashari i lë të gjithë pa fjalë në debutimin te Milani, sidomos Allegrin

Ajo çfarë është duke bërë Chelsea është ‘shkollë’ për çdo klub

Ajo çfarë është duke bërë Chelsea është ‘shkollë’ për çdo klub