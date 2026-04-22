Chelsea e shkarkon trajnerin Liam Rosenior

Chelsea FC ka njoftuar sot zyrtarisht ndarjen me trajnerin e parë Liam Rosenior, duke i dhënë fund bashkëpunimit pas një periudhe të vështirë rezultatesh.

Në një komunikatë zyrtare, klubi londinez ka falënderuar Roseniorin dhe stafin e tij për kontributin gjatë kohës në klub, duke theksuar profesionalizmin dhe integritetin e treguar nga trajneri që nga momenti i emërimit të tij në mes të sezonit.

“Ky nuk ka qenë një vendim i lehtë për klubin,” thuhet në deklaratë, ku nënvizohet se rezultatet dhe paraqitjet e fundit kanë qenë nën standardet e kërkuara, në një moment kur sezoni mbetet ende i hapur dhe objektivat janë të shumta.

Chelsea i ka uruar sukses trajnerit në të ardhmen, ndërsa ka konfirmuar se Calum McFarlane do të marrë drejtimin e skuadrës si trajner i përkohshëm deri në fund të sezonit. Ai do të mbështetet nga stafi aktual i klubit, me synimin për të siguruar një vend në garat evropiane dhe për të avancuar në FA Cup.

Në fund, klubi ka bërë të ditur se do të nisë një proces reflektimi dhe analize për të marrë vendimin e duhur afatgjatë sa i përket pozitës së trajnerit, me qëllim rikthimin e stabilitetit në skuadër.

