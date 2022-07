Chelsea e kthen Brojën në “nomad”, vendos për të ardhmen e gjigantit shqiptar

Pas shumë fjalëve, por edhe ofertave zyrtare, më në fund Chelsea duket se ka vendosur për të ardhmen e sulmuesit shqiptar Armando Broja.

Daily Mail ka shkruar këtë të diel se 20-vjeçari do të luajë sezonin e ardhshëm me skuadrën e West Ham, por sërish i huazuar.

Chelsea nuk do të humbasë shërbimet e sulmuesit shqiptar dhe për këtë arsye do ta huazojë atë sërish. Dy vite më parë, Broja ishte pjesë e Vitesse-s në Holandë, aty ku arriti të realizonte 10 gola në 30 ndeshje. Sezonin e kaluar, Broja ishte pjesë e Southampton, ku në 32 ndeshje në Premier League e gjeti rrjetën 6 herë.

Në sezonin e tij të parë në elitën e futbollit anglez, Broja i bindi të gjithë për potencialin që zotëron dhe ofertat për të ishin të shumta, jo vetëm nga skuadrat në ishull, por edhe nga Italia e Gjermania.

Megjithatë, më konkret ka qenë pikërisht West Ham, i cili dërgoi edhe një ofertë zyrtare te Chelsea me 30 milionë paund, por Tuchel vendosi të presë edhe për një tjetër sezon e më pas të vendosë nëse Broja do të rikthehet në skuadrën ku u rrit si futbollist.