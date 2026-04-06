Chelsea e informon Real Madridin për çmimin e frikshëm të Enzo Fernandezit

Chelsea ka vendosur një vijë të qartë financiare sa i përket Enzo Fernandez, duke insistuar se nuk do të pranojë asnjë ofertë nën 130 milionë funte – edhe pse negociatat për kontratë të re janë pezulluar dhe interesimi nga klubet elitare evropiane po rritet.

Sample Image

Qëndrimi i klubit është i qartë pavarësisht kompleksitetit të situatës. Chelsea vazhdon të jetë i interesuar për të përmirësuar kontratën aktuale të mesfushorit argjentinas dhe nuk ka hequr dorë nga ideja për ta mbajtur atë, por e pranon se bisedimet kanë ngecur mes spekulimeve në rritje që e lidhin lojtarin me një transferim te Real Madrid.
Nëse Fernandez kërkon largimin, “Blutë” do të kërkojnë një shumë dukshëm më të lartë se 106.8 milionë funtet që paguan te Benfica në janar të vitit 2023 – një rekord britanik në atë kohë.

Vlerësimi prej 130 milionë funtesh pasqyron si cilësinë e lojtarit, ashtu edhe fuqinë negociuese që ka Chelsea, pasi 25-vjeçari ka kontratë deri në vitin 2032, çka i jep klubit kontroll të plotë mbi situatën, pavarësisht dëshirave personale të futbollistit, raporton Telegrafi.

Të ngjajshme

Van Dijk pas debaklit nga City: Fajin e kemi veç ne lojtarët

Inter, Marotta për Bastonin: E turpshme që po sulmohet kështu, kaq padrejtësisht

Ariton Mehmedi i jep fitoren Rabotniçkit ndaj Strugës

Maldini është kandidati i parë për postin e presidentit të Federatës Italiane

Komunikimi me VAR-in që solli anulimin e kartonit të kuq të Martinit

Mbappe rrëfen momentin më të vështirë: Më quanin majmun, mendova të tërhiqesha

