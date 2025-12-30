Chelsea dhe Bournemouth barazojnë në dramën e katër golave
Ndeshja e javës së 19-të të Ligës Premier mes Bournemouth dhe Chelsea përfundoi në një barazim dramatik 2-2, me të dyja skuadrat që treguan karakter dhe intensitet të lartë.
Ndeshja filloi me një surprizë të shpejtë, kur David Brooks (Bournemouth) shënoi në minutën e 6-të, por goli u shqyrtua nga VAR për një mundësinë e mundshme për dorë, por u konfirmua si i rregullt.
Chelsea reagoi shpejt dhe në minutën e 15-të barazoi me një penallti të shndërruar në gol nga Cole Palmer për 1-1.
Chelsea mori epërsinë 2-1 në minutën e 23-të me një gol të bukur nga Enzo Fernandez, i cili shfrytëzoi një pasim të saktë nga Alejandro Garnacho.
Megjithatë, Bournemouth nuk u dorëzua dhe Justin Kluivert barazoi rezultatin në minutën e 27-të, duke shënuar për 2-2 dhe duke i dhënë një ritëm të ndeshjes të fortë për pjesën e mbetur të pjesës së parë.
Chelsea filloi pjesën e dytë me një dominim të qartë, duke sulmuar vazhdimisht për të gjetur golin e avantazhit.
Bournemouth reagoi përsëri dhe arriti të mbante rezultatin falë një paraqitjeje të fortë nga portieri Djordje Petrovic dhe mbrojtja, duke ruajtur barazimin 2-2 deri në fund.
Ndeshja përfundoi me ndjenja të përziera për të dyja skuadrat, me Chelsea që dominonte lojën, por nuk arriti të sigurojë fitoren.