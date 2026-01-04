Chelsea befason Guardiolën dhe City-in në kohën shtesë, “feston” Arsenali

Chelsea befason Guardiolën dhe City-in në kohën shtesë, “feston” Arsenali

Manchester City dhe Chelsea nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 në supersfidën e javës së 20-të të Premier League, në një takim intensiv dhe të luftuar, ku vendasit krijuan më shumë raste, por pa arritur ta mbyllin ndeshjen në favorin e tyre.
“Qytetarët” dominuan pjesën më të madhe të lojës dhe kaluan në avantazh në minutën e 42-të me Tijjani Reijnders, i cili realizoi një gol të bukur me të djathtën brenda zonës.
Pjesa e parë u mbyll 1-0 për City-n, ndërsa në të dytën Chelsea tregoi më shumë vendosmëri. Barazimi erdhi në minutat shtesë, kur Enzo Fernandez përfitoi nga një top i ardhur në zonë nga Malo Gusto dhe nga një moment hutimi i mbrojtjes vendase. Donnarumma arriti të ndalë goditjen e parë të argjentinasit, por jo tentativën e dytë.
Barazimi favorizon Arsenalin kryesues. Manchester City mbetet në vendin e dytë me 42 pikë, po aq sa Aston Villa, gjashtë pikë pas Arsenalit, ndërsa Chelsea renditet i pesti me 31 pikë.

MARKETING

Të ngjajshme

Premier League/ Fund dramatik, Liverpool e pëson në minutën e 97-të

Premier League/ Fund dramatik, Liverpool e pëson në minutën e 97-të

Gaboi kundër Interit, Gjimshiti fiton çmimin e lojtarit të ndeshjes me super paraqitje ndaj Romës

Gaboi kundër Interit, Gjimshiti fiton çmimin e lojtarit të ndeshjes me super paraqitje ndaj Romës

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Edon Zhegrova luan mbi 45 minuta, Juventusi ndalet nga Lecce

Edon Zhegrova luan mbi 45 minuta, Juventusi ndalet nga Lecce

(VIDEO) Plas grushti edhe në Arabinë Saudite, e pëson Zhoao Feliks në humbjen e Al Nasr

(VIDEO) Plas grushti edhe në Arabinë Saudite, e pëson Zhoao Feliks në humbjen e Al Nasr

Rekord i jashtëzakonshëm, Venus Williams pjesë e Australian Open në moshën 45 vjeçare

Rekord i jashtëzakonshëm, Venus Williams pjesë e Australian Open në moshën 45 vjeçare