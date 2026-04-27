ChatGPT tani lexon dorën, funksioni i ri që po habit rrjetin

Një informatë e re e ndarë në rrjete sociale tregon se si ChatGPT Images 2.0 mund ta shndërrojë një foto të thjeshtë të dorës në një udhëzues të plotë për leximin e pëllëmbës.

Sipas përdoruesve që kanë testuar funksionin, sistemi nuk ndalet vetëm te identifikimi i vijave të dorës.

Ai e “ndërton” imazhin si një interpretim vizual, duke shtuar etiketa, struktura dhe shpjegime të organizuara rreth pëllëmbës, në formë diagrami.

Kjo ka nxitur diskutime rreth rolit të ri të modeleve të gjenerimit të imazheve, të cilat gjithnjë e më shumë po shihen jo vetëm si mjete për krijim grafik, por si instrumente kreative që kombinojnë analizën, dizajnin dhe interpretimin vizual në një hap të vetëm.

Në thelb, kjo shihet si një tjetër shenjë se teknologjitë e imazhit po evoluojnë nga gjenerim i thjeshtë, në krijim përmbajtjeje të strukturuar dhe konceptuale.

Të ngjajshme

Kurti pas përfundimit të seancës: Kam besim se presidenti zgjidhet nesër

Kurti pas përfundimit të seancës: Kam besim se presidenti zgjidhet nesër

Lumir Abdixhiku tregon 15 nënshkrimet e LDK-së për Vjosa Osmanin

Lumir Abdixhiku tregon 15 nënshkrimet e LDK-së për Vjosa Osmanin

Türkiye u bën thirrje shoqërive myslimane të rimarrin nën kontroll narrativën e tyre

Türkiye u bën thirrje shoqërive myslimane të rimarrin nën kontroll narrativën e tyre

Feride Rushiti merr vetëm 63 vota, seanca për presidentin vazhdon nesër

Feride Rushiti merr vetëm 63 vota, seanca për presidentin vazhdon nesër

Ministri izraelit i mbrojtjes kërcënon Libanin me “zjarr që do të djegë gjithë vendin”

Ministri izraelit i mbrojtjes kërcënon Libanin me “zjarr që do të djegë gjithë vendin”

Pavarësisht kuorumit, nis votimi për president

Pavarësisht kuorumit, nis votimi për president