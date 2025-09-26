ChatGPT po bëhet më i mençur, tani mund ta dijë çfarë ju nevojitet para se ta kërkoni
OpenAI po i jep ChatGPT-së një truk të ri që funksionon ndërsa flini.
Quhet Pulse dhe qëllimi është që mëngjeset tuaja të fillojnë me Al.
Funksioni do të vijë për herë të parë për përdoruesit Pro në celular. Pulse funksionon në sfond gjatë natës, duke marrë të dhëna nga bisedat, reagimet dhe madje edhe nga aplikacionet e lidhura si Google Calendar për të ofruar një sërë përditësimesh të personalizuara çdo mëngjes.
Pulse gjithashtu mund të përdorë integrime si Gmail për të hartuar agjendat e takimeve, për të rekomanduar restorante ose për t’ju kujtuar të merrni një dhuratë për ditëlindje, shkruajnë mediat e huaja.
Çdo natë, ai kombinon historinë, kujtesën dhe udhëzimet tuaja për të kuptuar se çfarë ka më shumë rëndësi, pastaj e ofron atë si një “puls” të freskët ditën tjetër.
Përditësimet zgjasin vetëm për atë ditë, përveç nëse i ruani.
Pra, në thelb, është një asistent që mëson se çfarë ju intereson përmes aktivitetit tuaj, transkripteve dhe reagimeve të drejtpërdrejta – dhe më pas ua servon ato çdo ditë.
OpenAI shton se çdo përditësim i Pulse kalon nëpër filtra sigurie, kështu që nuk do të shihni asgjë të dëmshme ose që shkel politikat.
Pulse nuk është vetëm një veçori anësore – ai pasqyron një ndryshim më të madh në mënyrën se si OpenAI po e formëson ChatGPT .