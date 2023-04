‘ChatGPT’ përballet me padinë e parë për shpifje

Inteligjenca Artificiale ‘ChatGPT’ po përballet me të parën padi në botë për shpifje. Dhe rasti vjen nga Australia. Kryebashkiaku i Victorias, Brian Hood, ka akuzuar ChatGPT për shpërndarjen e informacioneve të rreme rreth tij.

Hood thotë se ChatGPT ka shpërndarë informacion se ai ka qenë i dënuar me burg për shpifje.

Kryebashkiaku i Victorias deklaroi se do ta padisë ChatGPT nëse informacioni i pasaktë nuk hiqet. Avokatët e kryebashkiakut i kanë dërguar një letër kompanisë më 21 Mars ku i linin afat 28 ditë për të rregulluar gabimin në të kundërt do të përballet me padi për shpifje.

Nga ana tjetër, ChatGPT nuk është përgjigjur ende.