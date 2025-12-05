ChatGPT për iPhone po vjen me funksion të ri
Aplikacioni ChatGPT për iPhone po përgatitet për një përditësim të rëndësishëm – zhvilluesit po punojnë për të lejuar integrimin e të dhënave nga Apple Health, që mund t’i japë përdoruesve përvojë më personale dhe ndihmë më të mirë.
Në versionin më të fundit të kodit të aplikacionit është parë ikonë e re e “Apple Health”, si dhe referenca që tregon se ChatGPT mund të ketë qasje në të dhënat për aktivitetin, gjumin, ushqimin, frymëmarrjen dhe faktorë të tjerë shëndetësorë – me qëllim që të ofrojë rekomandime dhe përgjigje më të përshtatura për secilin përdorues.
Për momentin, ky funksion është ende “i fshehur” – nuk është aktiv për të gjithë përdoruesit dhe nuk dihet ende se kur do të publikohet zyrtarisht.