ChatGPT pëlqen që t’i drejtoheni ashpër

ChatGPT pëlqen që t’i drejtoheni ashpër

Një studim i ri tregon se ChatGPT në disa raste jep përgjigje më të sakta kur përdoruesit i bëjnë kërkesa të drejtpërdrejta dhe ashpra, krahasuar me pyetjet e formuluara shumë të sjellshme.

Kërkesa më të ashpra rezultuan me një saktësi përgjigjeje rreth 84.8 për qind, rreth katër për qind më shumë se formulimet më të buta.

Shkencëtarët shpjegojnë se tonet më të forta shpesh çojnë në udhëzime më të qarta dhe të përqendruara, që ndihmojnë modelin të përpunojë detyrën më mirë.

Megjithatë, ata paralajmërojnë se kjo nuk do të thotë se përdoruesit duhet të jenë qëllimisht të pasjellshëm ndaj sistemeve të inteligjencës artificiale.

Normalizimi i një stili të ashpër të komunikimit me AI mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin ndërnjerëzor dhe përdorimet e kësaj teknologjie në mësim, punë dhe jetë të përditshme.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Tarifat, kryeministri i Groenlandës iu bashkohet protestave kundër vendimit të Trump

Tarifat, kryeministri i Groenlandës iu bashkohet protestave kundër vendimit të Trump

Rama ftohet nga Trump për Bordin e Paqes për Gazën

Rama ftohet nga Trump për Bordin e Paqes për Gazën

VMRO-DPMNE: Filipçe dhe Zaev ushtruan presion për t’ia marrë Klinikën “Zhan Mitrev”, kërkohet hetim urgjent

VMRO-DPMNE: Filipçe dhe Zaev ushtruan presion për t’ia marrë Klinikën “Zhan Mitrev”, kërkohet hetim urgjent

“Do të përgjigjemi të bashkuar”, Evropa reagon ndaj kërcënimeve me tarifa të Trumpit

“Do të përgjigjemi të bashkuar”, Evropa reagon ndaj kërcënimeve me tarifa të Trumpit

Trump godet me tarifa këto vende evropiane për shkak të Grenlandës

Trump godet me tarifa këto vende evropiane për shkak të Grenlandës

DAP: Zero tolerancë për korrupsion, prezumim i pafajësisë për të gjitha veprimet

DAP: Zero tolerancë për korrupsion, prezumim i pafajësisë për të gjitha veprimet