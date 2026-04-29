“ChatGPT ndihmoi autorin”, familjet në Kanada padisin OpenAI pas sulmit në një shkollë
Familjet e shtatë viktimave të një sulmi me armë në një shkollë në Kolumbinë Britanike të Kanadasë kanë ngritur padi kundër kompanisë OpenAI dhe drejtorit ekzekutiv Sam Altman, duke pretenduar se platforma ChatGPT ka ndihmuar autorin e sulmit të planifikonte masakrën.
Sipas padisë, sulmi ndodhi në shkurt në Shkolla e Mesme Tumbler Ridge dhe autori, i identifikuar si Jesse Van Rootselaar, 18 vjeç, kishte shfaqur më herët qëllime të dhunshme, të cilat sipas familjeve të viktimave ishin të njohura edhe nga OpenAI.
Në dokumentet ligjore thuhet se punonjës të kompanisë kishin raportuar llogarinë e tij muaj para sulmit, duke e cilësuar si një rrezik të besueshëm për dhunë me armë. Megjithatë, padia pretendon se kompania nuk njoftoi autoritetet dhe në vend të kësaj e çaktivizoi llogarinë.
Sipas pretendimeve, autori më pas krijoi një llogari të re dhe vazhdoi të përdorte ChatGPT për të ndihmuar në planifikimin e sulmit.
Ngjarja e 10 shkurtit, sipas padisë, përfshiu vrasjen e dy anëtarëve të familjes së tij në shtëpi, përpara se ai të shkonte në shkollë ku hapi zjarr, duke vrarë pesë nxënës dhe një ndihmës mësues, si dhe duke plagosur 27 persona të tjerë, përpara se të vetëvritej.
Familjet akuzojnë OpenAI dhe Sam Altman për neglizhencë, përgjegjësi produkti dhe ndihmë e nxitje të një akti të dhunshëm masiv.