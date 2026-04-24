ChatGPT Images 2.0 sjell aftësi të të menduarit në gjenerimin e imazheve

Gjeneratori më i fundit i imazheve i OpenAI ka aftësi të të menduarit. ChatGPT Images 2.0 vjen një vit pas versionit 1.0 dhe premton automatizim të plotë nga fillimi në fund për detyrat vizuale.

Images 2.0 ka aftësinë të hulumtojë dhe sintetizojë informacionin nga uebi në pamje të detajuara “në nivel prodhimi”, transmeton Telegrafi.

OpenAI po e pozicionon Images 2.0 si një zëvendësim të plotë edhe për aplikacionet e dedikuara të editimit të imazheve, pasi mund të heqë sfondet, të transformojë raportet e aspektit dhe të nxjerrë deri në tetë imazhe njëkohësisht në rezolucion 2K.

Images 2.0 shkëlqen në gjenerimin e infografikave dhe diagrameve me një besueshmëri të përmirësuar, në mënyrë drastike në një larmi më të gjerë gjuhësh.

Gjithashtu thuhet se është më i mirë në ndjekjen e udhëzimeve të shpejta dhe ruajtjen e detajeve të kërkuara.

Images 2.0 është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e ChatGPT, ndërsa modaliteti “Imazhe me të menduar” është ekskluziv për planet e nivelit Plus, Pro, Business dhe Enterprise.

 

