ChatGPT, Gemini, Grok dhe të tjerë, cilat vende përdorin më shumë mjete të AI-së gjeneruese në të gjithë Evropën?
Pjesa e njerëzve që përdorin mjete të AI-së gjeneruese ndryshon shumë në të gjithë Evropën.
Euronews Next shqyrton nga afër shkallët e adoptimit dhe faktorët që qëndrojnë pas këtyre ndryshimeve ndër-vende, transmeton Telegrafi.
Inteligjenca artificiale gjeneruese (Gen AI) është zhvendosur nga teknologjia në zhvillim në dobinë e përditshme.
Nga përdorimi personal në punë dhe arsim, miliona njerëz në të gjithë Evropën tani mbështeten në mjetet e AI-së si ChatGPT, Gemini dhe Grok.
Mjetet e AI-së së gjeneruar u lejojnë përdoruesve të bëjnë një pyetje ose një kërkesë, siç është të planifikojnë një udhëtim treditor, dhe mund të krijojnë përmbajtje të re si tekst, imazhe, kod, video ose të dhëna të tjera bazuar në informacionin dhe modelet e mësuara nga shembujt ekzistues.
Në Bashkimin Evropian, rreth një e treta e njerëzve të moshës 16-74 vjeç përdorën mjete të AI-së të paktën një herë në vitin 2025, sipas Eurostat.
Megjithatë, përdorimi i AI-së së gjeneruar ndryshon shumë në të gjithë kontinentin. Pra, cilat vende janë më të angazhuara me AI-në dhe pse adoptimi ndryshon kaq shumë në të gjithë Evropën?
Midis 33 vendeve evropiane, përdorimi i mjeteve të AI-së së gjeneratës varion nga 17 përqind në Turqi në 56 përqind në Norvegji. Brenda BE-së, varion nga 18 përqind në Rumani në 48 përqind në Danimarkë.
Përdorimi i mjeteve të AI-së tejkalon dy në pesë persona në 13 vende evropiane
Të paktën dy në pesë persona përdorën mjete të IA-së së Gjeneratës në 13 vende në tre muajt para anketës së Eurostat-it të vitit 2025. Vendet përfshijnë: Zvicrën (47%), Estoninë (47%), Maltën (46), Finlandën (46%), Irlandën (45%), Holandën (45%), Qipron (44%), Greqinë (44%), Luksemburgun (43%), Belgjikën (42%) dhe Suedinë (42%).
Tetë vende nën një të katërtën
Përveç Turqisë dhe Rumanisë, përdorimi i mjeteve të IA-së së Gjeneratës ra nën 25 përqind në tetë vende.
Kjo do të thotë se më pak se një në katër persona kanë përdorur mjete të tilla në këto vende.
Këto vende janë Serbia (19%), Italia (20%), Bosnja dhe Hercegovina (20%), Maqedonia e Veriut (22%), Bullgaria (23%) dhe Polonia (23%).
Midis ekonomive kryesore të BE-së, Italia (20%) dhe Gjermania (32%) janë nën mesataren e BE-së prej 33 përqind, ndërsa Spanja (38%) dhe Franca (37%) janë pak mbi këtë mesatare.
Dallimet rajonale janë të forta
Përvetësimi i Inteligjencës Artificiale në Evropë tregon një ndarje të qartë veri-jug dhe perëndim-lindje. Vendet nordike dhe ato të përparuara digjitalisht kryesojnë në përdorim. Evropa Perëndimore performon mirë, por në mënyrë të pabarabartë. Vendet Jugore, Qendrore-Lindore dhe të Ballkanit mbeten prapa.
Pse përdorimi i inteligjencës artificiale ndryshon kaq shumë në të gjithë Evropën?
“Së pari, normat e adoptimit të [IA-së] zakonisht ndjekin themelin e përgjithshëm digjital të një vendi. Vendet që tregojnë adoptim më të lartë, si Danimarka dhe Zvicra, janë tashmë shumë të përparuara në dixhitalizim”, tha për Euronews Next, Colin van Noordt, një studiues në Universitetin KU Leuven në Belgjikë.
Ai vuri në dukje se njerëzit atje kanë tendencë të kenë aftësi digjitale, të përdorin internetin më shpesh dhe kanë tendencë të kenë një afinitet të përgjithshëm për teknologjinë. Pa këto baza në vend, nuk ka gjasa që njerëzit të fillojnë papritmas të përdorin Inteligjencën Artificiale të Gjeneratës.
“Kjo reflektohet në të dhëna: në vendet me një shkallë më të ulët të përdorimit, njerëzit nuk e përdorin atë sepse nuk e dinin që ekzistonte IA gjeneruese ose nuk dinë si ta përdorin atë”, shtoi ai.
Noordt shpjegoi gjithashtu se është një gjë të kesh qasje në GenAI, por një gjë tjetër të kuptosh se si ajo mund të të ndihmojë në jetën ose punën tënde të përditshme.
“Shumë njerëz në të gjithë Evropën thonë se nuk e përdorin AI gjeneruese thjesht sepse nuk dinë për çfarë ta përdorin. Kjo tregon se ‘shkrim-leximi i AI-së’ është një faktor i madh”, tha ai.
Van Noordt shqyrtoi nëse veprimet qeveritare janë një nxitës i madh, por provat nuk janë plotësisht bindëse. Shumë vende kanë dokumente të forta politikash, por ende tregojnë shkallë shumë të ulëta të përdorimit.
“Kjo sugjeron që ndërsa një qeveri mund të stimulojë, është kultura digjitale themelore dhe aftësitë praktike të qytetarëve që duket se kanë një efekt më të madh”, tha ai.
Përdorimi personal i AI-së tejkalon përdorimin në punë
Mesatarisht në BE, 25 përqind e njerëzve përdorën mjete të IA-së për arsye personale, ndërsa 15 përqind i përdorën ato për punë. Në çdo vend të mbuluar, përdorimi personal është më i zakonshëm sesa përdorimi në punë, megjithëse hendeku ndryshon shumë.
Për shembull, në Holandë, përdorimi është pothuajse i ndarë në mënyrë të barabartë, me 28 përqind që përdorin AI-në për arsye personale dhe 27 përqind për punë.
Në të kundërt, Greqia tregon një hendek shumë më të gjerë, në 41 përqind për përdorim personal kundrejt 16 përqind për punë, një ndryshim prej 25 pikësh përqindjeje.
Shkallat e adoptimit janë shumë më të ulëta në vendin e punës, “ndoshta sepse është ende e paqartë se për çfarë duhet përdorur me një kontribut pozitiv”, sipas van Noordt.
Përdorimi i AI-së është më i ulëti në arsimin formal
Në BE, vetëm 9 përqind e njerëzve përdorën mjete AI-je për arsim formal. Kjo përqindje është më e larta në Suedi dhe Zvicër, të dyja me 21 përqind, ndërsa Hungaria regjistron shkallën më të ulët me vetëm 1 përqind.