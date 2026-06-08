“ChatGPT drejt transformimit”, OpenAI synon ta kthejë në super aplikacion

“ChatGPT drejt transformimit”, OpenAI synon ta kthejë në super aplikacion

OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ripërpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme — një version që do të shërbejë si një “super aplikacion” me mjete kodimi dhe agjentë të Al.

Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese.

Thibault Sottiaux, i cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti “ku ju keni agjentin tuaj personal që është i aftë t’ju ndihmojë… në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë”.

Nëse kjo ju tingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i kaluar.

Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë pas lansimit të një sërë produktesh të pavarura në vitin 2025; drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin “kërkesat dytësore” si gjeneratori i videove Sora.

 

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