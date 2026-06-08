“ChatGPT drejt transformimit”, OpenAI synon ta kthejë në super aplikacion
OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ripërpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme — një version që do të shërbejë si një “super aplikacion” me mjete kodimi dhe agjentë të Al.
Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese.
Thibault Sottiaux, i cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti “ku ju keni agjentin tuaj personal që është i aftë t’ju ndihmojë… në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë”.
Nëse kjo ju tingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i kaluar.
Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë pas lansimit të një sërë produktesh të pavarura në vitin 2025; drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin “kërkesat dytësore” si gjeneratori i videove Sora.