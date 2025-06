ChatGPT bën revolucion, zëri i tij tani është aq i vërtetë – si të flasësh me një mik

OpenAI ka zbuluar një përmirësim të madh në modalitetin e zërit të avancuar të ChatGPT.

MARKETING

Me sa duket, së shpejti, të flasësh me një asistent me Al mund të ndihet po aq natyrale sa të flasësh me një mik.

Ky përditësim i ri sjell një të folur më ekspresive dhe njerëzore për përdoruesit me pagesë të chatbotit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Sipas kompanisë, asistenti tani përdor intonacion më delikat, ka një ritëm më real të të folurit dhe madje edhe intonacion emocional, si sarkazëm ose empati.

Gjithashtu, ka një veçori të re për ChatGPT Voice: përkthim në kohë reale.

Pra, në thelb, mund t’i flisni anglisht ndërsa udhëtoni në një vend tjetër dhe ai do të vazhdojë të përkthejë fjalët tuaja në gjuhën e atij vendi tjetër.

Gjithashtu do të dëgjojë personin tjetër që mund të flasë me ju dhe do t’i përkthejë fjalët e tij në anglisht për ju.

MARKETING