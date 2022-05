Charles Michel: Shqipëria ka plotësuar çdo kusht, çelja e negociatave duhet të vazhdojë sa më parë

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ndodhet sot në Tiranë.

Në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, Michel ka thkesuar se Shqipëria meriton të hapen sa më parë bisedimet me Bashkimin Evropian. Sipas tij, . Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe çelja për anëtarësim duhet të vazhdojë sa më pare.

“Shumë ka ndryshuar, kriza e COVID dhe lufta në Ukrainë por një gjë nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë dhe kjo është angazhimi ynë iu plotë për integrimin e Shqipërisë në BE. Ky është moment kyç të takohemi me ju, një aleat të vërtetë. Ne vazhdojmë që të ruajmë dhe të rrisim presionin ndaj Rusisë dhe dua t’ju falëndero për punën tuaj në arenën globale, sidomos në Këshillin e Sigurimit. Ne po punojmë që të japim rezultate të prekshme për të gjithë shqiptarët. Ne do të kemi një takim të 27 drejtuesve të Bashkimit Evropian. Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe çelja e negociatave duhet të vazhdojë sa më parë”, tha Michel.