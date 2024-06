Champions League, Shorti i vështirë për Strugën

Sot është hedhur shorti për raundin e parë kualifikues të Ligës së Kampionëve. Short jo shumë i favorshëm për kampionët e vendit që goglat e vendosën përballë Slovan Bratislavës, me sfidën e parë që do të luhet në transfertë dhe të kthimit në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe ndeshja e parë e turit të parë eliminator do të zhvillohen më 9 korrik, ndërsa ajo e kthimit një javë më vonë, më 16 korrik.

