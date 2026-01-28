Champions jep verdiktet e fazës së ligës, Inter fiton në Dortmund pas 33 vitesh, Real mbetet jashtë top-8

Emocione dhe spektakël në ndeshjet e fundit të fazës së ligës në Champions. Në fazën tjetër kalojnë direkt Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting dhe Manchester City.

Në Play Off shkojnë Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt dhe Marseille.

Sa i takon ndeshjeve spikat suksesi i Interit 0-2 ndaj Dortmund, triumf ky në Signal Iduna Park pas 33 vitesh pritje.

Humbje e hidhur 4-2 e Real Madrid ndaj Benficas, duke mbetur kështu jashtë top-8.

Barcelona mundi 4-2 Copenhagen, ndërsa PSV-Bayern u mbyll 1-2. Kampionët e PSG nuk shkuan më shumë se një barazim 1-1 ndaj Newcastle, sakaq Napoli-Chelsea përfundoi 2-3.

Theksojmë se shorti i Play Off mbahet zhvillohet të premten në Zvicër në orën 12:00.

REZULTATET

Ajax – Olympiacos Piraeus 1-2

Arsenal – Kairat Almaty 3-1

Ath Bilbao – Sporting CP 2-3

Atl. Madrid – Bodo/Glimt 1-2

Barcelona – Copenhagen 4-2

Bayer Leverkusen – Villarreal 3-0

Benfica – Real Madrid 4-2

Club Brugge KV – Marseille 3-0

Dortmund – Inter 0-2

Eintracht Frankfurt – Tottenham 0-2

Liverpool – Qarabag 6-0

Manchester City – Galatasaray 2-0

Monaco – Juventus 0-0

Napoli – Chelsea 2-3

Pafos – Slavia Prague 4-1

PSG – Newcastle 1-1

PSV – Bayern Munich 1-2

Royale Union SG – Atalanta 1-0

