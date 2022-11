Champions/ Dy “finale” të parakohshme, Milani përballë Contes! Interi-City, me fat

Në Nion të Zvicrës u hodh shorti i dueleve me eliminim direkt në Champions League. Goglat përzgjodhën tetë sfidat spektakolare në raundit të të 1/8-ve.

Vazo e parë i takon skuadrave që siguruan vendet e para në grup, aty ku ka emra të frikshëm si Bayern Munchen, Real Madrid, Manchester City apo Chelsea, teksa nuk duhet nënvlerësuar Napoli dhe portugezët e Benfikës e Portos.

Plot me emra të mëdhenj edhe vazo e dytë, aty ku bëjnë pjesë PSG, Liverpool, Milan, Inter dhe Borussia Dortmund. Skuadrat që përfunduan në vendin e parë në grupin e tyre nuk do të jenë në gjendje të konkurrojnë kundër njëra-tjetrës, teksa në këtë raund nuk mund të përballen dy skuadra të të njëjti shtet.

Sfidat e para të raundit të 1/8-ve do të zhvillohen me 14-15 dhe 21-22 shkurt, teksa takimet e kthimit do të luhen me 7-8 dhe 14-15 mars. Finalja e madhe do të luhet më 10 qershor të vitit 2023 në stadiumin “Atatürk Olympic Stadium”, Stamboll, Turqi.