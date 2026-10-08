Çfarë parashikon Ligji për Gjykatën Speciale? sqaron profesori Fati Iseni

Çfarë parashikon Ligji për Gjykatën Speciale? sqaron profesori Fati Iseni

Profesori universitar Fati Iseni ka folur për hapat që parashihen me ligj pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë, duke përmendur dënimin, mundësinë e vuajtjes së dënimit në Kosovë, ankimimet dhe faljen presidenciale. Duke folur në emisionin “Debat në Sheja”, Iseni tha se ligji parashikon disa procedura që mund të ndiqen pas ndryshimeve.

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“Ligji parashikon disa hapa, këtu e kemi çështjen e dënimit maksimal, 15 vjet. Pastaj e dyta, vuajtja e dënimit në Kosovë, pra rrethanat lehtësuese. Pastaj ankimimet e përtejme, do të shkohet në Prishtinë. Dhe falja që është shumë me rëndësi”, deklaroi Iseni.

Ai theksoi se ligji parashikon edhe mundësinë e faljes nga presidenti.

“Ligji parashikon falje nga presidenti. Deri tani e ka pasur presidenti i Dhomave të Specializuara, tani kalon te presidenti”, u shpreh Iseni.

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