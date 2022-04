Çfarë ndryshimi drastik, Makedonija GJP tjetër nivel nën drejtimin e Mukit!

Nga pozitat që të dërgojnë në Ligën e Dytë, në pozitë konkuruese për Europën dhe në gjysmëfinale të Kupës së Maqedonisë së Veriut. Ky është ndryshimi i Makedonija Gjorçe Petrovit nën drejtimin e teknikut, Muharem Bajrami.

Skuadra nga lagja e Gjorçe Petrovit nuk kishte ecuri të mirë në fillim të këtij sezoni, me çka çuan deri në ndryshimin e trajnerit, ku shef i stafit teknik u emërua Bajrami. Që nga emërimi i këtij të fundit, Makedonija Gjorçe Petrovi mori kahje tjetër.

“Mjeshtër” me plot kuptimin e fjalës, pasi nga 17 ndeshje të udhëhequra nga Muki në kampionat, Makedonija Gjorçe Petrovi regjistron 12 fitore, 4 barazime dhe vetëm 1 humbje, duke grumbulluar 50 pikë dhe pozicionohet e katërta në renditjen tabelare, 2 pikë më pak se Akademia Pandevi dhe Shkëndija që janë në pozitat 3 dhe 2, kur kanë mbetur edhe 6 xhiro për tu luajtur deri në fund të sezonit. Ndërkohë nëse këtu i shtojmë edhe dy fitoret në Kupë, atëherë Bajrami me skuadrën e tij kompleton 14 fitore në 19 ndeshje në të dyja kompeticionet.

Nëse llogarisim që nga marrja e udhëheqjes së Muharem Bajramit, Makedonija Gjorçe Petrovi rezulton e barabartë me liderin aktual Shkupin në renditjen tabelare për sa i përket pikëve të marra.

Kjo dëshmon se Makedonija Gjorçe Petrovi nën udhëheqjen e Muki Bajramit ka ndryshuar nivel dhe sezonin e ardhshëm nëse mban këtë formë do të jetë konkurues për titullin e kampionit. Ndërkohë në këtë sezon, Makedonija GJP për objektiv ka Europën dhe është në ‘luftë’ në dy fronte që të arrijë qëllimin. E para është përmes kampionatit që e ndajnë vetëm dy pikë larg pozitave të Europës dhe dy është Kupa, që në gjysmëfinale të këtij kompeticioni do të përballet me Struga Trim Lum.