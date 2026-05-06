Çfarë është hantavirusi një sëmundje që ka rikthyer vëmendjen e publikut
Ditët e fundit termi hantavirus është përhapur gjerësisht në media dhe rrjete sociale duke zgjuar interes dhe shqetësim te shumë njerëz. Megjithatë kjo sëmundje nuk është e re por njihet prej kohësh nga shkenca si një infeksion që transmetohet kryesisht nga brejtësit.
Hantavirusi i përket një familjeje virusesh që përhapen nga minjtë dhe brejtës të tjerë përmes urinës jashtëqitjeve apo pështymës së tyre. Njerëzit mund të infektohen kryesisht kur qëndrojnë apo pastrojnë ambiente të mbyllura të ndotura ku këto kafshë kanë qenë të pranishme.
Sëmundja mund të shfaqet në forma të ndryshme. Në disa raste prek mushkëritë duke shkaktuar vështirësi të rënda në frymëmarrje ndërsa në raste të tjera ndikon në funksionin e veshkave sidomos në Evropë dhe Azi. Simptomat fillestare janë të ngjashme me gripin si temperaturë dhimbje koke lodhje dhe dhimbje muskujsh çka e bën të vështirë dallimin në fazat e para.
Edhe pse në raste të rralla mund të jetë serioze dhe potencialisht fatale ekspertët theksojnë se hantavirusi nuk përhapet lehtësisht nga njeriu te njeriu dhe rastet mbeten të kufizuara. Kjo e bën rrezikun për popullatën e gjerë relativisht të ulët.
Specialistët këshillojnë që masat kryesore të parandalimit të përqendrohen te higjiena dhe shmangia e kontaktit me brejtësit duke mbajtur ambientet të pastra të ajrosura dhe duke përdorur masa mbrojtëse gjatë pastrimit të hapësirave të ndotura.
Rritja e vëmendjes ndaj kësaj sëmundjeje lidhet me raportime të fundit për raste të izoluara të cilat kanë shtuar interesin publik por autoritetet shëndetësore theksojnë se nuk ka vend për panik por për informim dhe kujdes.