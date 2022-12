Çfarë e pret Cristiano Ronaldon me kalimin te Al Nassr

Cristiano Ronaldo po mendon për të ardhmen e tij, teksa konsideron hapat e tij të ardhshëm pas përfundimit të kontratës së tij me Manchester United.

Superylli portugez shkëputi kontratën me Djajtë e Kuq, pasi sulmoi klubin dhe trajner e tij në një intervistë me Piers Morgan.

Dhe tani ai raportohet se po konsideron një lëvizje mahnitëse te gjiganti i Arabisë Saudite, Al Nassr, i cili thuhet se i ka ofruar legjendës së futbollit një kontratë 200 milionë euro në vit.

Marrëveshja në tryezë besohet të jetë për shtatë vjet – dy vjet e gjysmë si lojtar – përpara se të merrte një rol ambasadori.

Por, çfarë e pret Ronaldon nëse ai do të bëjë hapin drejt Lindjes së Mesme?

Si fillim, ka pallate private të mahnitshme me vlerë miliona euro dhe të vendosura në komplekse ekskluzive që premtojnë siguri për të dhe familjen e tij.

Pastaj, ka një grup futbolli të klasit të parë me një ekip që mund të sfidojë vërtet për një titull lige.

Gjëja kryesore për Ronaldon, këdo që ai zgjedh për klubin e tij të ardhshëm, është lumturia e të rinjve të tij.

Ai do të duhet të marrë parasysh Georgina Rodriguez dhe fëmijët Cristiano Junior, Eva, Matteo, Alana Martina dhe Bella ndërsa ai ndjek hapat e tij të ardhshëm.

Financiarisht, kjo është një gjë me vend – dhe do t’i shtojë pasuri së tij mahnitëse të vlerësuar prej 500 milionë euro.

Dhe një jetë në Arabinë Saudite mund ta shihte atë të jetonte si një mbret dhe Georgina, një mbretëreshë.

Një rezidencë larg nga sytë kureshtarë ku ligjet strikte islamike konservatore të vendit mund të qetësohen, mund të funksionojë për ta.

Al Nassr është i vendosur në Riad – kryeqyteti saudit – ku temperaturat mund të kalojnë 50 gradë dhe stuhitë e rërës janë të zakonshme.

Ajo që dikur ishte një shkretëtirë e madhe e rrethuar me palma, tani është një metropol rrokaqiejsh, qendrash tregtare të mbushura me dizajnerë të nivelit të lartë, si dhe xhami historike.

Përtëritja e qytetit është ideja e princit të kurorës saudite, princit të kurorës, Mohammed bin Salman, i cili dëshiron të modernizojë vendin e tij.

Tashmë, ata po përqafojnë kultura të tjera – me dyqanet që aktualisht lejohen të shfaqin dekorimet e Krishtlindjeve në vitrinat e tyre për të tretin vit radhazi.

Madje kanë edhe botën e tyre të çudirave të dimrit, ndërsa një ekspozitë parfumesh tërheq gratë e pasura të vendit.

Ku mund të jetonte Ronaldo

Riadi krenohet me një numër lagjesh të pasura. Ronaldo dhe familja mund të vendosen në Al Muhammadiyah – i cili krenohet me një jetë të pabesueshme nate, duke përfshirë restorantet më të mira në qytet.

Ose, është Al Nakheel – një zonë e mbushur me shkollat ​​​​më të mira ndërkombëtare për të edukuar fëmijët e tyre.

Për sa i përket vendndodhjes, të dy janë afër stadiumit me 25,000 ulëse të Al Nassrit, i njohur dikur si “Stadiumi i Universitetit” të King Saud.

Më e rëndësishmja, megjithatë, ka shumë komplekse private ku mund të jetonin Ronaldo dhe familja e tij, që janë ideale për perëndimorët.

Dhe shumica e këtyre pallateve kanë pishinat e tyre, shkollat, dyqanet, klinikat, palestrat dhe restorantet – që do të thotë se nuk duhet të largohen kurrë nga kompleksi.

Qiratë jepen kryesisht nga punëdhënësit e të mëparshëm në marrëveshje private, por nëse Ronaldo dëshiron të rrisë portofolin e tij të pronave, opsionet e tij të mundshme janë ideale për rrethanat e tij.

Një pronë që SunSport ka parë është një mega-rezidencë me tetë dhoma gjumi që përmban pishinën e saj me madhësi olimpike, një dhomë pritjeje me një ujëvarë ekstravagante, si dhe tre vila për mysafirë në mjediset e saj në lagjen Al Macqa.

Opsioni i shërbyeseve dhe shoferëve është gjithashtu i disponueshëm, nëse Ronaldo dhe Georgina duan trajtimin mbretëror.

Ekipi

Zhgënjimi më i madh i Ronaldos në vitin e kaluar te Manchester United ishte paaftësia e ekipit për të sfiduar për trofe.

Al Nassr njihet si një nga klubet më të famshme saudite – dhe u formua në vitin 1955.

Ata kanë nëntë tituj të ligës në emër të tyre, me triumfin e fundit që vjen në vitin 2019.

Objektet e tyre janë të pakta në vend – Real Madrid dhe Athletic Bilbao të dy përdorën stadiumin e tyre përpara finales së Superkupës së tyre në fillim të këtij viti.

Këtë sezon ata janë pretendentë të vërtetë për titull – aktualisht janë në krye të Ligës Pro Saudite për dallimin e golave.

Al Nassr krenohet me një stadium me 25,000 ulëse – shumë larg nga ai i Old Trafford që ka 74,000 ulësesh.

Në skenën botërore, ata ende nuk kanë lënë gjurmë – me një edicion zhgënjyese të Kupës së Botës për Klube në 1999-2000.

Skuadra e tyre sot është e mbushur me lojtarë që audienca e Ligës Premier mund të njohë.