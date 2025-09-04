Çfarë dihet deri më tani për aksidentin e tramvajit në Lisbonë ku humbën jetën 16 persona?
Një nga atraksionet turistike më ikonike të Lisbonës, tramvaji Glória, doli nga shinat dhe u rrokullis të mërkurën në mbrëmje.
Të paktën 16 persona humbën jetën dhe më shumë se 20 janë lënduar, disa prej tyre në gjendje kritike, thonë autoritetet lokale.
Aksidenti ndodhi rreth orës 18:15 të mërkurën, pranë Avenida da Liberdade të Lisbonës.
Pati një reagim të madh emergjent, me më shumë se 60 persona dhe 22 automjete të vendosura në vendngjarje.
Zyrtarët thonë se është shumë herët për të përcaktuar se çfarë e shkaktoi aksidentin, por gazeta portugeze Observador raportoi se një kabllo u shkëput përgjatë rrugës së hekurudhës, duke bërë që ajo të humbiste kontrollin dhe të përplasej me një ndërtesë.
Ndërsa tymi përfshiu zonën, njerëzit mund të shiheshin duke ikur nga vendi i ngjarjes.
Imazhet dhe pamjet tregojnë një vagon të verdhë të përmbysur dhe të rrudhësuar të shtrirë në rrugën me kalldrëm, i rrethuar nga ndihmësit e emergjencës.
Disa njerëz mbetën të bllokuar në rrënoja dhe u desh të nxirreshin nga punonjësit e emergjencës.
Çfarë dimë për viktimat?
Disa nga të vdekurit dhe të lënduarit ishin shtetas të huaj, thonë autoritetet, por informacioni se kush po udhëtonte me tramvajin në atë kohë – dhe kush mund të jetë lënduar në rrugë – mbetet i paqartë.
Media portugeze raporton se një fëmijë trevjeçar po trajtohet në një nga spitalet e Lisbonës, ndërsa nëna e fëmijës, e cila është shtatzënë, është transferuar në një njësi materniteti.
Tramvaji Glória mund të mbajë rreth 40 pasagjerë dhe është jashtëzakonisht i popullarizuar tek turistët – por është gjithashtu thelbësor për banorët e qytetit, për t’i ndihmuar ata të udhëtojnë lart e poshtë rrugëve kodrinore të Lisbonës.
Megjithatë, nuk dihet se sa njerëz ishin në bord në kohën e aksidentit.
Çfarë është tramvaji Glória dhe si funksionon?
Një tramvaj është një lloj sistemi hekurudhor që lejon udhëtimin lart e poshtë shpateve të pjerrëta, dhe në Lisbonë, ato janë një mjet thelbësor për të ‘lundruar’ në rrugët e pjerrëta me kalldrëm të qytetit.
Tramvajet e qytetit janë një atraksion turistik popullor, pasi automjetet e verdha të ndezura gjarpërojnë nëpër rrugët shpesh të ngushta dhe kodrinore.
Tramvajet Glória u hap në vitin 1885 dhe u elektrifikua tre dekada më vonë.
Ai udhëton rreth 275 metra nga Restauradores, një shesh qendror i qytetit, deri në rrugët piktoreske të Bairro Alto. Udhëtimi zgjat vetëm tre minuta.
Ndryshe nga tramvajet tradicionalë, dy vagonët në rrugën Glória funksionojnë me motorë elektrikë.
Ato janë të bashkangjitura në skajet e kundërta të një kabllo transporti, që do të thotë se ndërsa njëri udhëton drejt greminës, pesha e tij ngre tjetrin, duke i lejuar ata të ngjiten dhe të zbresin njëkohësisht.
Në një intervistë me programin Today të BBC Radio 4, Fabiana Pavel, e cila është presidente e një shoqate të banorëve të Lisbonës, tha se komuniteti i saj është i tronditur.
Ajo tha se tramvaji është një mjet i rëndësishëm transporti publik për ata që jetojnë në Bairro Alto, “veçanërisht për njerëzit me lëvizshmëri të kufizuar pasi u lejon atyre të ngjiten lehtësisht në një kodër të pjerrët”.
“Në kohën e aksidentit mund të ketë pasur prindër me fëmijë që po ktheheshin nga shkolla”, shtoi ajo.
Pavel shtoi se teleferiku përdoret në mënyrë disproporcionale nga turistët, duke i lënë vendasit të paaftë ta përdorin shërbimin si mjet transporti “sepse është bërë një atraksion turistik”.
‘Lisbona është në zi’
Kryebashkiaku i Lisbonës, Carlos Moedas, ka shpallur tre ditë zie komunale për viktimat e incidentit.
Duke postuar në X, ai tha: “U shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta të gjitha familjeve dhe miqve të viktimave. Lisbona është në zi”.
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, tha se ishte “i tmerruar nga aksidenti i tmerrshëm”.
“E gjithë dashuria dhe solidariteti ynë me familjet e viktimave dhe me popullin portugez në këtë moment të vështirë”, shkroi ai në një deklaratë në X.
Presidenti portugez, Marcelo Rebelo de Sousa, tha se “ndjen keqardhje të thellë” për “vdekjet dhe lëndimet serioze” të shkaktuara nga përplasja.
Pedro Bogas nga Carris, Kompania e Tramvajeve të Lisbonës, u tha gazetarëve se ishte një “ditë shumë e trishtueshme, jo vetëm për viktimat, por edhe për familjet e tyre”.
“Ne kemi protokolle të rrepta, profesionistë të shkëlqyer për shumë vite dhe duhet të zbardhim atë që ndodhi”, shtoi ai.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, shkroi në X: “Me trishtim mësova për daljen nga shinat të Elevador da Glória të famshëm. Ngushëllimet e mia familjeve të viktimave”. /Telegrafi/