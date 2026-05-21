Çështja e jurisprudencës, Sali: Shumë shpejt do të publikohet zgjidhja!
Zv/kryeministri i parë Bekim Sali sa i përket cëshjes së jursprudencës tha se janë në fazën e fundit të konsultimeve me ekspertë dhe se shumë shpejtë deri në marrjen e vendimit final.
“Jemi në përfundim e sipër të fazës së konsultimeve me ekspertë dhe unë besoj që shumë shpejtë, ndoshta edhe…tash nuk dua të kapeni për afatin kohor, ndoshta edhe një javë mund të zgjasë deri në vendimin final të cilin do ta promovojmë në mënyrën e njëjtë besoj”, tha Sali.
Ai tha se nuk do të jetë vetëm jurisprudenca por do të zgjidhen edhe shumë tema tjera që do të zgjidhen njëherë e përgjithmonë.