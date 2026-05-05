CENTCOM: Rritet në 51 numri i anijeve që SHBA-ja ka bllokuar të hyjnë ose dalin nga portet e Iranit
Shtetet e Bashkuara thanë të martën se 51 anije që tentuan të hynin ose të dilnin nga portet iraniane janë udhëzuar të ndryshojnë drejtimin ose të kthehen mbrapsht në port si pjesë e bllokadës detare që po zbatohet në rajon, transmeton Anadolu.
“Deri më sot, 51 anije janë udhëzuar të ndryshojnë drejtimin ose të kthehen mbrapsht në port me qëllim ndalimin e anijeve tregtare të hyjnë ose të dalin nga Irani”, tha Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në platformën sociale amerikane X.
Shifra e përditësuar tregoi një rritje prej dy anijesh krahasuar me 49 anijet e raportuara më parë si të devijuara nga forcat amerikane.
CENTCOM-i gjithashtu publikoi detaje nga operacionet në terren, ku një marinar amerikan në bordin e destrojerit me raketa të drejtuara “USS Michael Murphy” (DDG 112) u vëzhgua duke monitoruar operacionet e fluturimit në Detin Arabik, ndërsa forcat amerikane zbatojnë bllokadën.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në Ngushticën e Hormuzit, si përgjigje ndaj kufizimeve të Iranit për kalimin e anijeve përmes rrugës ujore pas luftës që filloi më 28 shkurt dhe aktualisht është pezulluar.