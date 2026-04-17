CENTCOM-i: Ushtria amerikane ka përfunduar dorëzimin e bazave kryesore në Siri
SHBA-ja ka përfunduar transferimin e të gjitha bazave kryesore ushtarake në Siri, tha të premten Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM).
“Forcat amerikane kanë përfunduar dorëzimin e të gjitha bazave tona kryesore në Siri, si pjesë e një tranzicioni të qëllimshëm dhe të kushtëzuar nga Task-Forca e Përbashkët e Kombinuar – Operacioni ‘Inherent Resolve’”, tha zëdhënësi Tim Hawkins për Anadolu.
Forcat amerikane po vazhdojnë ende të mbështesin operacionet kundër terrorizmit të udhëhequra nga partnerët lokalë, të cilat Hawkins tha se janë “thelbësore” për ruajtjen e mposhtjes së ISIS-it (DEASH) dhe për përmirësimin e sigurisë në mbarë rajonin.