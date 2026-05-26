CENTCOM-i mohon raportimet për operacione shoqërimi të Marinës Amerikane në Ngushticën e Hormuzit
Komanda Qendrore e Forcave të Armatosura të Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) hodhi poshtë të martën raportimet e mediave se Marina e SHBA-së ka rifilluar shoqërimin e anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën sociale amerikane X, CENTCOM-i mohoi pretendimet se iniciativa “Projekti Liria” ka rifilluar, duke thënë se forcat amerikane nuk po ndihmojnë transportin tregtar përmes këtij ujëkalimi strategjik.
Më herët, gazeta “The Wall Street Journal”, duke cituar zyrtarë ushtarakë amerikanë, raportoi se marina kishte shoqëruar një supertanker grek që transportonte 2 milion fuçi naftë bruto përmes këtij korridori detar pranë brigjeve të Omanit.
Sipas zyrtarëve ushtarakë të cituar në lajm, anija kishte mbetur e bllokuar në rajon që nga fillimi i marsit dhe tani është nisur drejt Indisë për të dorëzuar ngarkesën e saj.
“Projekti Liria”, një iniciativë e Marinës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të udhëzuar anijet përmes këtij korridori kritik detar, ishte pezulluar rreth 36 orë pasi ishte nisur në fillim të këtij muaji.