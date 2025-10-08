Ceferin: Futbolli evropian ka një shpirt gladiatori, jemi më të fortë se kurrë

Ceferin: Futbolli evropian ka një shpirt gladiatori, jemi më të fortë se kurrë

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin, foli për qëndrueshmërinë dhe unitetin e futbollit evropian përballë sfidave globale.

Ceferin e ka vlerësuar futbollin evropian, duke e krahasuar me shpirtin e gladiatorit.

“Ne kemi kapërcyer kriza të papara, kemi sfiduar traditat dhe jemi bërë më të fortë se kurrë. Kemi kaluar nëpër luftëra, epidemi dhe trazira ekonomike – megjithatë futbolli evropian ka dalë edhe më i fortë. Fryma e tij është gladiatoriale”, ka thënë fillimisht Ceferin në asamblenë e Shoqatës Evropiane të Klubeve.

Ai vlerësoi vendimin e UEFA-s për të reformuar garat e klubeve, duke e përshkruar atë si një akt guximi që në fund të fundit i solli dobi lojës si “brenda ashtu edhe jashtë fushës”.

“Evropa vendos standardin për futbollin botëror. Ka pasur përpjekje të jashtme për të riformësuar sportin tonë, por ne kurrë nuk do të krijojmë gara vetëm për 12 klube. Futbolli duhet të mbetet gjithëpërfshirës – të gjithë duhet të kenë mundësinë të fitojnë turnetë më të mëdhenj”.

Ceferin nënvizoi gjithashtu fuqinë unifikuese të futbollit gjatë kohërave të trazuara.

MARKETING

Të ngjajshme

“Kemi shanse reale për kualifikim”, Broja-Ajeti besimplotë para Serbisë: Të dalim nga kjo sfidë me 3 pikë

“Kemi shanse reale për kualifikim”, Broja-Ajeti besimplotë para Serbisë: Të dalim nga kjo sfidë me 3 pikë

Thuram në garë me kohën, Inter shpreson ta ketë francezin në ndeshjen ndaj Romës

Thuram në garë me kohën, Inter shpreson ta ketë francezin në ndeshjen ndaj Romës

Sergio Conceicao bëhet me ekip të ri, merr drejtimin e gjigantit arab

Sergio Conceicao bëhet me ekip të ri, merr drejtimin e gjigantit arab

Shpërthen skandali: FIFA përjashton shtatë lojtarë shkaku i mashtrimit me dokumente

Shpërthen skandali: FIFA përjashton shtatë lojtarë shkaku i mashtrimit me dokumente

Rashford është ‘çelësi’ i një shkëmbimi të madh që mund të ndodhë mes Man Utd dhe Barcelonës

Rashford është ‘çelësi’ i një shkëmbimi të madh që mund të ndodhë mes Man Utd dhe Barcelonës

Jordi Alba njofton pensionimin nga futbolli

Jordi Alba njofton pensionimin nga futbolli