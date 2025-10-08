Ceferin: Futbolli evropian ka një shpirt gladiatori, jemi më të fortë se kurrë
Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin, foli për qëndrueshmërinë dhe unitetin e futbollit evropian përballë sfidave globale.
Ceferin e ka vlerësuar futbollin evropian, duke e krahasuar me shpirtin e gladiatorit.
“Ne kemi kapërcyer kriza të papara, kemi sfiduar traditat dhe jemi bërë më të fortë se kurrë. Kemi kaluar nëpër luftëra, epidemi dhe trazira ekonomike – megjithatë futbolli evropian ka dalë edhe më i fortë. Fryma e tij është gladiatoriale”, ka thënë fillimisht Ceferin në asamblenë e Shoqatës Evropiane të Klubeve.
Ai vlerësoi vendimin e UEFA-s për të reformuar garat e klubeve, duke e përshkruar atë si një akt guximi që në fund të fundit i solli dobi lojës si “brenda ashtu edhe jashtë fushës”.
“Evropa vendos standardin për futbollin botëror. Ka pasur përpjekje të jashtme për të riformësuar sportin tonë, por ne kurrë nuk do të krijojmë gara vetëm për 12 klube. Futbolli duhet të mbetet gjithëpërfshirës – të gjithë duhet të kenë mundësinë të fitojnë turnetë më të mëdhenj”.
Ceferin nënvizoi gjithashtu fuqinë unifikuese të futbollit gjatë kohërave të trazuara.