Ceballos duket se dha mesazhin lamtumirës nga Real Madridi

Ceballos duket se dha mesazhin lamtumirës nga Real Madridi

Minutat e luajtur dje ndaj Oviedos duket se janë të fundit për Dani Ceballos te Real Madridi. Pas ndeshjes mesfushori spanjoll shkroi në profilin e tij “Last Dance-Vallëzimi i Fundit”, një mesazh tipik lamtumirës.
Ceballos hyri në fushë në minutën e 86-të, duke zëvendësuar Mbappé-në, dhe luajti pak më pak se dhjetë minuta.

Mesazhi i mesfushorit sugjeron se ai mund të kishte luajtur ndeshjen e tij të fundit për Real Madridin.

Kalimi te Betisi është më i mundshmi pasi që ish-skuadra e tij ka shprehur interesim të madh për rikthimin e Ceballos.

MARKETING

Të ngjajshme

Mendjen te Europa, Shkëndija ndalet në barazim nga Arsimi

Mendjen te Europa, Shkëndija ndalet në barazim nga Arsimi

Ilkay Gundogan lidhet me një rikthim në Bundesligë – shihet si pasardhës i Granit Xhakës te Bayer Leverkusen

Ilkay Gundogan lidhet me një rikthim në Bundesligë – shihet si pasardhës i Granit Xhakës te Bayer Leverkusen

Kaos në prapaskenë: Babai i Bellingham u përpoq të konfrontohet me trajnerin e Dortmundit

Kaos në prapaskenë: Babai i Bellingham u përpoq të konfrontohet me trajnerin e Dortmundit

Real Madridi synon tri transferime të mëdha për ta bërë ekipin e Xabi Alonsos të pamposhtur

Real Madridi synon tri transferime të mëdha për ta bërë ekipin e Xabi Alonsos të pamposhtur

Fat i keq për Neymar, lëndohet dhe rrezikon të mos grumbullohet me Brazilin

Fat i keq për Neymar, lëndohet dhe rrezikon të mos grumbullohet me Brazilin

Arsenali arrin marrëveshje rekorde për transferimin e senzacionit irlandez

Arsenali arrin marrëveshje rekorde për transferimin e senzacionit irlandez