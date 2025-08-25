Ceballos duket se dha mesazhin lamtumirës nga Real Madridi
Minutat e luajtur dje ndaj Oviedos duket se janë të fundit për Dani Ceballos te Real Madridi. Pas ndeshjes mesfushori spanjoll shkroi në profilin e tij “Last Dance-Vallëzimi i Fundit”, një mesazh tipik lamtumirës.
Ceballos hyri në fushë në minutën e 86-të, duke zëvendësuar Mbappé-në, dhe luajti pak më pak se dhjetë minuta.
Mesazhi i mesfushorit sugjeron se ai mund të kishte luajtur ndeshjen e tij të fundit për Real Madridin.
Kalimi te Betisi është më i mundshmi pasi që ish-skuadra e tij ka shprehur interesim të madh për rikthimin e Ceballos.