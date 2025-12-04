Çdo i treti qytetar në Maqedoni ka dhënë ryshfet për të kryer ndonjë punë

Çdo i treti qytetar në Maqedoni ka dhënë ryshfet për të kryer ndonjë punë

Çdo i treti qytetar në Maqedoninë e Veriut ka paguar ndonjë lloj ryshfeti për të kryer një punë. Këtë e tregojnë të dhënat e raportit të fundit mbi vlerësimin e korrupsionit nga Qendra e Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, një pjesë e vogël e të cilit u prezantua sot nga drejtori, Aleksandar Krzhalovski, në aktivitetin kushtuar Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit – 9 Dhjetor, dhe njoftoi se hulumtimi në tërësi do të publikohet në ditët në vijim.

Në fjalimin e tij para të pranishmëve në aktivitet, Krzhalovski theksoi se ajo që ata matën në raportin e fundit është se ndryshe nga vitet e kaluara kur korrupsioni perceptohej si një problem kryesor në shoqëri, tani ai është në vendin e dytë.

“Korrupsioni është një problem serioz, i cili është i përhapur dhe për fat të keq mjaft i pranuar. Është vërejtur një përkeqësim i presionit të korrupsionit krahasuar me raportin e mëparshëm, kur u regjistrua një rënie. Sipas të dhënave në raportin e fundit, 37 përqind e qytetarëve u është kërkuar ryshfet, dhe 31 përqind e tyre kanë dhënë ndonjë lloj ryshfeti për të kryer një punë. Korrupsioni është një problem serioz, i cili është i përhapur dhe për fat të keq mjaft i pranuar”, tha Krzhalovski.

MARKETING

Të ngjajshme

Pesë dronë janë parë duke fluturuar “pranë rrugës” së aeroplanit të Zelenskyt për në Dublin të Irlandës

Pesë dronë janë parë duke fluturuar “pranë rrugës” së aeroplanit të Zelenskyt për në Dublin të Irlandës

Nikolloski: Për integrimin në BE, ndryshuam emrin e shtetit, paranë dhe shtatë herë kushtetutën, ndërsa Bullgaria s’po bën asgjë

Nikolloski: Për integrimin në BE, ndryshuam emrin e shtetit, paranë dhe shtatë herë kushtetutën, ndërsa Bullgaria s’po bën asgjë

Fidan në takimin e Këshillit Ministror të OSBE-së: Anëtarësimi në BE është një qëllim strategjik për Turqinë

Fidan në takimin e Këshillit Ministror të OSBE-së: Anëtarësimi në BE është një qëllim strategjik për Turqinë

RD e Kongos dhe Ruanda nënshkruajnë marrëveshje “historike” të paqes të ndërmjetësuar nga SHBA-ja

RD e Kongos dhe Ruanda nënshkruajnë marrëveshje “historike” të paqes të ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Izraeli në Eurovizion 2026, disa vende bojkotojnë konkursin e këngës

Izraeli në Eurovizion 2026, disa vende bojkotojnë konkursin e këngës

Mucunski në Vjenë kërkon modernizim dhe funksionim të parashikueshëm të OSBE-së

Mucunski në Vjenë kërkon modernizim dhe funksionim të parashikueshëm të OSBE-së