Çdo i treti qytetar në Maqedoni ka dhënë ryshfet për të kryer ndonjë punë
Çdo i treti qytetar në Maqedoninë e Veriut ka paguar ndonjë lloj ryshfeti për të kryer një punë. Këtë e tregojnë të dhënat e raportit të fundit mbi vlerësimin e korrupsionit nga Qendra e Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, një pjesë e vogël e të cilit u prezantua sot nga drejtori, Aleksandar Krzhalovski, në aktivitetin kushtuar Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit – 9 Dhjetor, dhe njoftoi se hulumtimi në tërësi do të publikohet në ditët në vijim.
Në fjalimin e tij para të pranishmëve në aktivitet, Krzhalovski theksoi se ajo që ata matën në raportin e fundit është se ndryshe nga vitet e kaluara kur korrupsioni perceptohej si një problem kryesor në shoqëri, tani ai është në vendin e dytë.
“Korrupsioni është një problem serioz, i cili është i përhapur dhe për fat të keq mjaft i pranuar. Është vërejtur një përkeqësim i presionit të korrupsionit krahasuar me raportin e mëparshëm, kur u regjistrua një rënie. Sipas të dhënave në raportin e fundit, 37 përqind e qytetarëve u është kërkuar ryshfet, dhe 31 përqind e tyre kanë dhënë ndonjë lloj ryshfeti për të kryer një punë. Korrupsioni është një problem serioz, i cili është i përhapur dhe për fat të keq mjaft i pranuar”, tha Krzhalovski.