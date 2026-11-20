Çdo i katërti person në Maqedoni dëshiron të emigrojë, 11.9% kanë plane dhe veprime konkrete për t’u larguar
26.1% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut kanë ndërmend të shpërngulen për të jetuar dhe punuar jashtë vendit, ndërsa 11.9% kanë hartuar tashmë një plan ose po ndërmarrin veprime konkrete për t’u larguar.
Këtë e tregojnë rezultatet e anketës SecuriMeter 2026 të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC).
Sipas anketës, 14.2% e të anketuarve në Maqedoninë e Veriut kanë një plan të paspecifikuar për t’u larguar, 6.2% kanë hartuar tashmë një plan për t’u zhvendosur dhe 5.7% kanë filluar të ndërmarrin veprime konkrete. Në total, 68.1% thonë se nuk duan të largohen nga vendi, dhe 5.8% nuk janë përgjigjur ose nuk kanë shprehur një mendim.
Në këtë tregues, Maqedonia e Veriut është nën nivelin mesatar për Ballkanin Perëndimor, ku pjesa totale e njerëzve me qëllim për të emigruar është 29.3%. Sa i përket pjesës së qytetarëve që kanë ndërmarrë tashmë hapa konkretë për t’u larguar, vendi renditet i treti në rajon me 5.7%, pas Bosnjës dhe Hercegovinës me 7% dhe Shqipërisë me 5.8%.
Të rinjtë kanë më shumë gjasa të marrin në konsideratë shpërnguljen jashtë vendit. Në nivel rajonal, 58.1% e të anketuarve të moshës 18 deri në 24 vjeç kanë ndërmend të largohen. 28.7% e kësaj grupmoshe kanë një plan ose kanë ndërmarrë tashmë hapa konkretë. Të dhënat i referohen gjashtë ekonomive të Ballkanit Perëndimor, jo vetëm Maqedonisë së Veriut.
Anketa tregon se emigrimi dhe rënia e popullsisë janë ndër shkaqet kryesore shqetësuese në Maqedoninë e Veriut. Në total, 80.1% e të anketuarve i përmendin këto procese si shkak për shqetësim. Shqetësimet në lidhje me koston e jetesës dhe inflacionin janë më të larta – 93.8%, si dhe shqetësimet në lidhje me vendet e punës dhe pagat – 81.7%.
Ndër të anketuarve që marrin në konsideratë emigrimin nga Maqedonia e Veriut, 52.4% treguan një vend në Bashkimin Evropian si destinacionin e tyre të preferuar. Zvicra u preferua nga 18.8%, dhe Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Australia – me një total prej 16.5%. Të dhënat u llogaritën vetëm për të anketuarit që deklaruan qëllimin për t’u zhvendosur jashtë vendit.