Carvajal e do Rodrin te Reali: Do të ishte transferim i shkëlqyer

Carvajal e do Rodrin te Reali: Do të ishte transferim i shkëlqyer

Dani Carvajal është rikthyer në kombëtaren e Spanjës pasi u rikuperua nga këputja e ligamentit të kryqëzuar në gjurin e djathtë.

Mbrojtësi i Real Madridit ka reflektuar mbi periudhën e vështirë të dëmtimit, procesin e rikuperimit dhe formën aktuale me klubin dhe kombëtaren.

Duke kujtuar momentin e lëndimit në Santiago Bernabéu, ai tha:
“Nëna ime donte të më vriste… E ngula këmbën dhe ndjeva ndalesën. Kam përforcime kudo. E provova dy herë dhe mendova: kjo është perfekte. Ka qenë dëmtimi im më i keq. Ende vazhdoj të zvarritem”.

Carvajal pranoi se periudha më e vështirë ishte ajo pas operacionit.

“Luajta pak në Kupën e Botës për Klube për shkak të rrethanave të ndeshjes, por kishin kaluar dhjetë muaj. Pjesa më e vështirë ishte pas operacionit. Më vinte keq për veten, por më pas zbrisja poshtë për drekë dhe mezi qëndroja pesë minuta ulur.”

Ai foli edhe për marrëdhënien me Rodrin gjatë rehabilitimit, por edhe tha se e do atë te Reali.

“Ne folëm shpesh gjatë rikuperimit. Jam i lumtur për të. Ai e përjetoi shumë intensivisht, ndoshta më shumë sepse nuk ka ende fëmijë. Nuk folëm për Madridin. Nëse ai qëndron te City, e kuptoj  klubi e mbështeti atë në kohë të vështira. Është si unë me Madridin, që të nesërmen më rinovuan kontratën.”

“Do të jem gjithmonë mirënjohës. Rodri do të ishte një transferim i shkëlqyer, kjo është e qartë. Është madrilen, ka qenë aty gjatë. Një ndryshim cikli nuk do ta dëmtonte. Një lojtar si ai do të shkëlqejë kudo”, tha Carvajal.

MARKETING

Të ngjajshme

Reshat Ramadani: I lumtur për ftesën, shpresojmë në rezultate pozitive

Reshat Ramadani: I lumtur për ftesën, shpresojmë në rezultate pozitive

Flick merr dhuratë nga klubi në ditën e fundit të afatit kalimtar, një tjetër lojtar regjistrohet në ekipin e parë të Barcelonës

Flick merr dhuratë nga klubi në ditën e fundit të afatit kalimtar, një tjetër lojtar regjistrohet në ekipin e parë të Barcelonës

Zyrtare: Liverpool kompleton transferimin e Alexander Isak për rekord britanik

Zyrtare: Liverpool kompleton transferimin e Alexander Isak për rekord britanik

Zyrtare: Edon Zhegrova te Juventusi, do ta mbajë fanellën me numër 11

Zyrtare: Edon Zhegrova te Juventusi, do ta mbajë fanellën me numër 11

Zyrtare: Rasmus Hojlund ka kompletuar transferimin e tij te Napoli

Zyrtare: Rasmus Hojlund ka kompletuar transferimin e tij te Napoli

Alexander Isak pritet t’i humbasë milionat pasi u transferua te Liverpooli

Alexander Isak pritet t’i humbasë milionat pasi u transferua te Liverpooli