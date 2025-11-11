Carragher: Man City nuk do të jetë kurrë më i madh se Man Utd, thjesht nuk do të ndodhë
Jamie Carragher ka bërë një parashikim mjaft të guximshëm për të ardhmen afatgjatë të Manchester Cityt, duke përfshirë Manchester Unitedin në krahasim.
Ish-mbrojtësi i Liverpooli ka pretenduar se klubi nga Etihad nuk do të jetë kurrë më i madh se rivalët e tyre lokalë të United, edhe nëse fitojnë më shumë trofe se ata.
“Man City nuk do të jetë kurrë më i madh se Manchester United. Dhe ndeshje Liverpool kundër Man City nuk do të jetë kurrë më e madh se ndeshje Liverpool kundër Man United. Kjo thjesht nuk do të ndodhë, nuk mund të ndodhë”, ka thënë fillimisht Carragher.
“Historikisht, Liverpool dhe United do të jenë gjithmonë dy më të mëdhenjtë në këtë vend. Nuk mendoj se kjo do të ndryshojë ndonjëherë. Është shumë e vështirë për ekipet që vijnë më vonë, pothuajse të pandryshuara”.
“Ata mund të fitojnë më shumë trofe dhe tituj kampioni nëse vazhdojnë të fitojnë dhe nëse United vazhdon të mos jetë në garë, por është e vështirë të shohësh ndonjë klub në këtë vend që të jetë ndonjëherë mbi Liverpoolin ose Man Unitedin për sa i përket madhësisë dhe reputacionit”, përfundoi ish-mbrojtësi anglezi.
Ndryshe, City ka momentalisht 10 trofe të Ligës Premier dhe një Ligë të Kampionëve, për dallim nga Unitedi që ka 20 tituj të Ligës Premier dhe tre trofe të Ligës së Kampionëve.