Calhanoglu shpëton Interin në derbi, barazim ndaj Milanit në ndeshjen e parë të kupës

Barazim 1-1 mes Interit dhe Milanit, në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës së Italisë.

Në pjesën e parë, të besuarit e Inzaghit dominuan me mbajtjen e topit, por nuk u treguan konkret.

Të parët realizuan kuqezinjtë me Abraham, i cili shënoi në minutën e 47-të. Zikaltërit reaguan dhe u kundërpërgjigjën me Calhanoglu, me një supergol. Ritmi i ndeshjes nuk ra për asnjë moment, me të dy ekipet që dhuruan spektakël. Takimi i kthimit do të luhet me 23 prill.

