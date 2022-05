Caktohet paraburgim për gjashtë të dyshuarit për mashtrim gjatë blerjes së parcelave për ndërtim të centraleve fotovoltaike

Gjykatësi i procedurës paraprake e pranoi kërkesën e Prokurorisë dhe iu caktoi paraburgim gjashtë prej shtatë të akuzuarve për rastin parcelat për EVN, në mesin e të cilëve edhe për dy ish-udhëheqës në kompani.

Për njërin nga të dyshuarit janë marrë masa të caktuara parandaluese, konfiskim i pasaportës dhe ndalim i daljes nga shtëpia.

“Të dyshuarit parcelat i kanë fituar fillimisht me marrëveshje formale dhuratë, të cilat në thelb janë marrëveshje blerjeje sepse janë paguar me transaksion. Kështu, detyrimi për të paraqitur një ofertë me shkrim ose për të shpallur shpallje publike për tokën është shmangur në mënyrë të paligjshme. Personi juridik, në bazë të marrëveshjeve të lidhura, për patundshmëri – tokë bujqësore nga klasifikimi klasor 5, 6, 7 dhe 8, me vlerë të përgjithshme të parashikuar të tregut prej 2.146.723 denarë, shitësve u ka paguar para të gatshme në shumë prej 99.431.060 denarë. Dallimi në mes të shumës së paguar dhe vlerës reale të parcelave është rreth 97.284.337 denarë dhe është përfitim i konsiderueshëm pasuror i arritur nga të dyshuarit”, njoftoi Prokuroria me fillimin e procedurës hetimore.