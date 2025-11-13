Caktohet data, kur do të dëshmojë në Hagë ish-komandanti i NATO-s Wesley Clark

Caktohet data, kur do të dëshmojë në Hagë ish-komandanti i NATO-s Wesley Clark

Wesley Clark, ish-komandanti i lartë i NATO-s, pritet të dëshmojë të hënën, më 17 nëntor 2025 para Dhomave të Specializuara në Hagë.

Dëshmia do të nisë nga ora 12:00 dhe pritet të vijojë dhe të mërkurën, më 19 nëntor.

Trupi gjykues ka vendosur që seanca shtesë e planifikuar më 21 nëntor të anulohet ndërsa pas përfundimit të dëshmisë do të mbahet një konferencë për ecurinë e çështjes.

Mbrojtja kishte nisur më 15 shtator 2025 me paraqitjen e provave të saj, ku u dëgjua ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit, James Rubin, pas tij ish-këshilltari ligjor i delegacionit shqiptar në Rambuje, Paul Williams, dhe ish-këshilltari politik i komandantit të lartë të NATO-s, John Stewart Duncan.

MARKETING

Të ngjajshme

Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi

Trupat e ushtarëve që humbën jetën në rrëzimin e avionit të ngarkesës u sollën në Turqi

Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit

Guvernatori i Oklahomës fal të dënuarin me vdekje pak para injektimit

Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”

Farmacistët kërkojnë krijimin e dosjes farmaceutike tek sistemi “Termini im”

Shefi i OKB-së “dënon fuqishëm” sulmin e kolonëve të paligjshëm izraelitë në xhaminë e Bregut Perëndimor

Shefi i OKB-së “dënon fuqishëm” sulmin e kolonëve të paligjshëm izraelitë në xhaminë e Bregut Perëndimor

Kryediplomati sirian: Heqja e plotë e sanksioneve të “Aktit të Cezarit” është çështje kohe

Kryediplomati sirian: Heqja e plotë e sanksioneve të “Aktit të Cezarit” është çështje kohe

Ministri izraelit i ekstremit të djathtë krenohet me keqtrajtimin e izraelitëve arabë brenda shtëpive të tyre

Ministri izraelit i ekstremit të djathtë krenohet me keqtrajtimin e izraelitëve arabë brenda shtëpive të tyre