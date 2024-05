Çairi shkruan historinë, mposht Vardarin dhe siguron finalen e Kupës

Klubi i Hendbollit Çair për femra ka shkruar historinë, pasi ka siguruar biletë për në finale e Kupës së Maqedonisë, duke mundur Vardarin me rezultatin 32:28.

Hendbollistet e Çairi avansuar në pjesën e parë me rezultatin 14:13, ndërsa në pjesën e dytë arriti që të shkëputej gradualisht dhe të fitoj takimin me rezultatin e përgjithshëm 32:28.

Vendimtare në fitoren e Çairit ishte Rrahmani me 8 gola, ndërsa me lojë të mirë u dallua edhe Vasileva me 7 gola.

Ndryshe Çairi në finale e cila do të luhet të dielën do të ketë përballë Makedonija Gjorçe Petrovin. /SHENJA

