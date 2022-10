Çairi shkruan histori, eliminon Istogun dhe kualifikohet në xhiron e tretë në EHF Eurokupë

Ekipi i hendbollit për femra Çair, është kualifikuar në xhiron e tretë të EHF Eurokupës, pasi doli të jetë më e mirë se Istogu në duelet e zhvilluara këtë fundjavë në Kosovë. Ekipi i udhëhequr nga Basri Latifi, pas humbjes të shtunën me një gol diferencë, arriti që pasditen e kësaj të diele të triumfon bindshëm ndaj Istogut me rezultatin 33:26 dhe me shifra të përgjithshme nga të dyja duelet 66:60, kualifikohet në mesin e 16 skuadrave më të mira të këtij kompeticioni. Ky është një sukses dhe histori tjetër për skuadrën e Çairit.