Çairi shënon fitore ndaj Vardarit

Hendbollistët e Çairit kanë shënuar fitore të madhe si mysafire kundër Vardarit me rezultat 35:33 (17:15), në ndeshjen e xhiros së pestë të fazës play-off në Ligën e femrave.

Çairi hyri në ritëm që në fillim dhe shpejt kaloi një epërsi të fortë 7:3 dhe më pas e kishte kontrollin e rezultatit deri në fund të pjesës së parë.

Hendbollistët e Çairit edhe në pjesën e dytë bënë lojë të mirë, duke ruajtur avantazhin deri në fund të takimit.

Në fanellën e Çairit sërish shkëlqeu Stefanija Gjorgjievska me dhjetë gola të shënuar, e ndjekur nga Teodora Gulicoska me tetë dhe Teodora Dukoska me shtatë konvertime.

Te Vardari Leona Milenkovska shënoi 11 gola.

