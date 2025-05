Çairi, Fushë Tophana, Autokomanda, Hekurana, Buteli edhe Vizbegu të shtunën pa ujë për shkak të kyçjes së tubacionit kryesor të ujësjellësit

Të shtunën, më 31 maj, duke filluar nga orët e hershme të mëngjesit me ndërprerje të pjesshme të furnizimit me ujë do të jenë vendbanimet Vizbeg, bulevardi “Bosnja e Hercegovina”, Çair, Fushë Tophana, Autokomanda, zona e lartë e Hekuranës dhe Butel 1, për shkak të lidhjes së tubacionit kryesor të ujësjellësit.

NP “Ujësjellës dhe Kanalizime” – Shkup sot kumtoi se aktivitetet e punës pritet të përfundojnë për më pak se 15 orë, ku shumica e orëve do të ndahen për zbrazjen dhe mbushjen e tubacionit kryesor.

“Të shtunën (31 maj), duke filluar nga ora 00:00, janë planifikuar aktivitete për rregullimin e tubacionit kryesor të ujësjellëit dhe montimin e një ventili rregullator, për të cilin qëllim është përgatitur një plan që parashikon një procedurë të saktë për përfundimin e shpejtë dhe efikas të një ndërhyrjeje të tillë. Qëllimi kryesor i këtij Plani operativ është përmirësimi i furnizimit me ujë dhe presionit të ujit, si dhe zvogëlimi i humbjeve të ujit”, theksohet në kumtesën.

