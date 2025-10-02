Byzylykun e parë elektronik do ta përdorë një 79-vjeçar nga Velesi, i dënuar me 3 muaj burg
Një 79-vjeçar nga Velesi është personi i parë në vend që është dënuar me burg shtëpiak dhe së shpejti do të jetë i pari që do ta vuajë dënimin tre-mujor në shtëpi duke përdorur një alka elektronike në këmbë.
Këtë informacion për “Fokus” e kanë dhënë nga Administrata për Ekzekutimin e Sanksioneve, pas pyetjes nëse ka filluar përdorimi i alkave elektronike.
“Vendimi i parë për burg shtëpiak është nxjerrë nga gjykata e Velesit. Ai i përket një personi 79-vjeçar, i cili është dënuar me 3 muaj burg shtëpiak. Personi kërkoi nga gjykata shtyrje të ekzekutimit, por kjo u refuzua, që do të thotë se vendimi do të fillojë së shpejti të ekzekutohet. Pas përgatitjes së një programi individual nga një punonjës i probacionit, do të vendoset pajisja për mbikëqyrje elektronike tek i dënuari”, u shprehën nga Administrata për Ekzekutimin e Sanksioneve.
Personi nga Velesi është dënuar për shkelje të nenit 190-a, paragrafi 2 nga Kodi Penal, për ngacmim seksual.
Në maj të këtij viti, drejtori i Administratës për Ekzekutimin e Sanksioneve, Aleksandar Pandov, njoftoi se do të vihet në funksion përdorimi i alkave elektronike, duke mundësuar që të dënuarit në Maqedoni të kryejnë burg shtëpiak nën mbikëqyrje elektronike.
Pandov theksoi se alkat elektronike janë një instrument i rëndësishëm duke pasur parasysh se në burgjet e vendit ka 2,300 të burgosur dhe 400 të paraburgosur. Në disa burgje, kapaciteti është mbi 100%, prandaj qëllimi kryesor i alkave është të reduktojë popullsinë e burgjeve.
Gjithashtu, u raportua se 60 të dënuar tashmë kanë aplikuar për të marrë alkë.
“Ligji i mirë lejon që tri kategori të të burgosurve të përdorin alkë – persona të moshuar ose të dobësuar, gra shtatzëna ose nënat me fëmijë të vegjël, si dhe persona me sëmundje të rënda ose me aftësi të kufizuara. Vetë burgjet mund të kërkojnë për një kategori të caktuar të të dënuarve”, tha Pandov.
Administrata për Sanksione ka formuar një departament për mbikëqyrje elektronike. Nëse i dënuari largohet nga perimetri i lejuar ose përpiqet të largojë ruterin, alka ndriçon me të kuqe dhe dërgon sinjal. Pas kësaj, Administrata kontakton të dënuarin, sepse çdo ruter ka një kartë SIM.
“Nëse ai nuk përgjigjet, një person i afërt mund të përgjigjet. Nëse as ai nuk përgjigjet, kontaktojmë policinë. Besoj se një person që merr alkë nuk do ta keqpërdorë atë”, sqaroi Pandov, duke shtuar se një i burgosur me alkë kushton shtetin mbi 2,000 denarë në ditë.