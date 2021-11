Bytyqi: Së shpejti do të kemi qeverinë e re “Zaev3”, mund të ketë 7 ministra të ri

Zv/kryeministri për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi, ka deklaruar se Këshilli Qendror i LSDM-së ka kërkuar vetëm shtyrjen e dorëheqjes nga ana e kryeministrit Zoran Zaev.

Ai në emisionin “Brifingu i mëngjesit” ka thënë se shumë shpejtë do të ketë rikonstruim të qeverisë, dhe se pret që të ndryshojnë 6-7 ministra.

“Në shoqërinë tonë është pothuajse e pamundur të kesh një kryeministër të ndryshëm nga kryetari i partisë drejtuese, nëse nuk ka një qeveri teknike ose eksperte. Tani pason konsolidimi i partisë dhe më tej një kryeministër i ri. Mendoj se së shpejti do të kemi një qeveri “Zaev 3”, prapë një qeveri të udhëhequr nga Zaev me ndryshimin e gjashtë apo shtatë ministrave. Mendoj se ne kemi nevojë që ai të vazhdojë disa procese, riorganizimi i qeverisë është i mirë dhe mendoj se do të duhet të ketë disa ndryshime kuadrosh. Jam plotësisht i lirë nga ajo nëse do të jem në listën e re. Mendoj se rezultatet përcaktojnë se kush do të qëndrojë e kush do të largohet”, tha Bytyqi.