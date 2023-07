Bytyqi: Punonjësit në sektorin publik dhe privat meritojnë paga dinjitoze

Të gjithë të punësuarit në sektorin publik dhe privat meritojnë paga dinjitoze me rritje të produktivitetit dhe efikasitetit në vendet e tyre të punës, tha zëvendëskryeministri për Çështje ekonomike dhe koordinimin e resorëve ekonomik dhe investimet, Fatmir Bytyqi.

Zëvendëskryeministri Bytyqi gjatë vizitës së sotme në fabrikën Cermat në Manastir, ka treguar se pret që javën e ardhshme të arrihet marrëveshja për marrëveshjen e përgjithshme kolektive.

“Jemi duke folur me sindikatat dhe nuk dua të ofroj me përqindje përderisa jemi duke negociuar. Unë mbetem i mendimit se të gjithë punonjësit në sektorin publik dhe privat meritojnë paga dinjitoze me rritjen e produktivitetit dhe efikasitetit në punën e tyre. Punonjësit e sektorit publik meritojnë paga dinjitoze. Nëpërmjet dialogut, natyrisht, do të marrin një rritje të caktuar që ne jemi duke negociuar. Ata do të marrin një metodologji të re për pagat, një përgjithmonë që të mos ketë kurrë negociata dhe shantazhe pa marrë parasysh këtë apo ndonjë qeveri tjetër që vjen dhe normalisht, ndoshta do të arrijmë marrëveshje për pagesën e K-15 dhe kjo të jetë pjesë e kontratës së përgjithshme kolektive. Pritshmëria ime është që javën e ardhshme të kemi një marrëveshje për marrëveshjen e përgjithshme kolektive me të gjitha momentet e përcaktuara dhe më tutje kjo të jetë një nxitje për të gjithë në sektorin publik që të jenë në shërbim të qytetarëve, por edhe të kompanive private që gjenerojnë zhvillimin e vendit tonë”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi.

Pyetjes së një gazetari lidhur me pakon e tërhequr të ligjeve për reformat tatimore, zëvendëskryeministri për Çështje ekonomike dhe koordinimin e resorëve ekonomikë dhe investimeve iu përgjigj se qeveria do të bëjë konsultime shtesë dhe kërkon që ligjet të votohen në Kuvend.

“Në Kuvend ka një situatë që na ndjek 4 vite, ajo është bllokimi i Kuvendit. Këto ligje prej disa muajsh janë bllokuar në procedurat parlamentare dhe për këtë kemi vendosur t’i tërheqim, t’i diskutojmë me të gjithë aktorët dhe jemi të mendimit që duhet të kalojnë. Fatkeqësisht, në Kuvend si organi më i lartë legjislativ nuk ka dëgjim për miratimin e ligjeve. Çdo vendim i mëtejshëm i Qeverisë do të jetë përgjigje ndaj sjelljes së paarsyeshme. Kështu bëmë me ligjet për Behtel, të cilët i lëshuam me flamur evropian sepse qytetarët nuk kanë kohë të presin, siç për shembull qytetarët në rajonin e Pellagonisë presin me dekada për shembull një autostradë apo projekte të tjera që të rinjtë i kërkojnë”, theksoi zëvendëskryeministri Bytyqi.

Lidhur me përdorimin e shpeshtë të pushimeve pa pagesë në organizata për punë jashtë vendit, zëvendëskryeministri Bytyqi komentoi shkurt se fakti që ata mund të marrin pushim pa pagesë do të thotë se vendet e tyre të punës nuk janë të nevojshme.

