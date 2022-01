Bytyqi premton rritje të rrogës minimale

“Paga minimale do të vazhdojë të rritet dhe zgjidhja sistematike do të vijë përmes dialogut me të gjithë aktorët, dhe zgjidhja që do të propozohet sigurisht që nënkupton qëndrueshmëri afatgjate për rritjen e pagës minimale në përputhje me rritjen e kostove të jetesës dhe rritjen e pagave mesatare”.

Kështu deklaroi zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, Fatmir Bytyçi, në takimin në Qeveri me përfaqësues të Federatës së Sindikatave të Maqedonisë, të udhëhequr nga kryetari i LSM-së, Darko Dimovski, ku mori pjesë edhe ministrja e Punës Jovana Trencevska, ministri i shoqërisë informative dhe administratës Admir Aliti dhe këshilltari i kryeministrit Milan Zhivkoviq.

Bytyqi theksoi se Qeveria do të mbetet një partner social konstruktiv, i cili do të nxisë debatin dhe diskutimin për të gjitha çështjet e rëndësishme në shoqëri, siç është shuma e pagës minimale, dhe njoftoi se tashmë të mërkurën, më 2 shkurt në ora 15:00, mbahet seanca. e Këshillit Ekonomik dhe Social është parashikuar të vijojë diskutimi mes të tre palëve të interesuara, ku pika kryesore e rendit të ditës do të jetë masa e pagës minimale.