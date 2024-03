Bytyqi: Miratimi i Ligjit për praktikat jo korrekte tregtare do t’i mbrojë qytetarët nga “sjelljet e çmendura të tregtarëve”

Në emisionin “Intervistë në SHENJA”, zv/kryeministri Fatmir Bytyqi duke folur për Ligjin për praktikat jo korrekte tregtare, tha se ky ligj është një direktiv e re e cila e sjell qytetarin që pozitë që të mbron nga sjelljet jo korrekt të tregtarëve.

“Ligji u zvarrit një kohë të gjatë në kuvend, kishte pyetje po thuajse çdo ditë nga gazetarët se çfarë do të ndodh kur të sillet dhe unë thoja se kur të miratohet ky ligj do të vendos rregull në një situatë të parregullt dhe sjellje të çmendur të tregtarëve. Ju e dini se unë kam qenë pjesë e komunitetit të biznesit kam përfaqësuar pjesën e komunitetit të biznesit dhe shpesh kam thënë se ka sjellje jo korrekte në mënyrë se si ata bëjnë biznes në kurriz të qytetarëve”, tha Bytyqi, duke shtuar se kjo nuk mund të tolerohet më.

Ai tha se është një grup i tregtarëve të cilët bëjnë rritje të çmendura të çmimeve në kurriz të qytetarëve të cilët më pas ankohen.

“Sjellja e këtij ligji ka ardhur në moment të duhur, do jemi besoj të gjithë si qytetarë, do të durojmë edhe disa muaj derisa të shohim faktet e para të ligjit, por mendoj se më në fund do t’i jep përgjigjen e duhur çdo tregtari që është sjellë në mënyrën sic është sjell”, u shpreh zv/kryeministri Fatmir Bytyqi.

