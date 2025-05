Bytyqi: Me nënshkrimin e marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar, borxhi publik do të rritet me 60 për qind

Nuk mendoj se marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar është antievropiane, ajo është një vend që deri vonë ishte anëtare e BE-së. Mbretëria e Bashkuar na ndihmoi, pas 27 vjetësh, të zhvillojmë Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit (SKZ) për 20 vitet e ardhshme, ku një nga dispozitat kryesore është Bashkimi Evropian, tha ish-zëvendëskryeministri për çështjet ekonomike dhe deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, si përgjigje ndaj pyetjes së një gazetari në emisionin "Vetëm Intervistë" në Televizionin Kanal 5, në lidhje me vlerësimet se marrëveshja për huazimin prej 6 miliardë eurosh është antievropiane. Në lidhje me vlerësimet për mungesën e transparencës dhe llogaridhënies nga qeveria, Bytyqi theksoi se i ndan ato qëndrime dhe shprehu dyshime për faktin që qeveria po shfrytëzon fonde që vijnë jashtë Bashkimit Evropian. "Kemi në dispozicion mjete nga ndihma e para-anëtarësimit të BE-së në vlerë prej 700 milionë eurosh, 600 milionë euro janë në dispozicion nga Plani për Rritje, ku kushti i vetëm është që të duam të tregojmë se po ndryshojmë", tha Bytyqi dhe shtoi se dallimi midis këtyre mjeteve dhe marrëveshjeve të tjera për huazim me vende të veçanta është nëse po i ngarkojmë me borxhe fëmijët tanë apo po i marrim këto mjete pa kthim. Ai theksoi se me nënshkrimin e sotëm të marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar, borxhi publik, i cili do të duhet të kthehet për dhjetë ose njëzet vjet, do të rritet me 60%, diçka që, siç tha ai, po e lëmë për fëmijët tanë. "Gjithashtu, nuk jemi i vetmi vend në botë me një marrëveshje strategjike prej 6 miliardë eurosh, mbi 200 vende në botë kanë nënshkruar dhe po i përdorin këto marrëveshje. Nuk ka asgjë ekskluzive në lidhje me shtetin tonë", shtoi Bytyqi.

