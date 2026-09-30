Bytyqi: Huamarrje e re është vulë që vitin tjetër do të kemi zgjedhje të parakohshme

Bytyqi: Huamarrje e re është vulë që vitin tjetër do të kemi zgjedhje të parakohshme

Deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, në emisionin “IMPAKT” në TV Shenja ka komentuar huamarrjen e shtetit dhe mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

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“Kjo do të thotë se, qeveria po përgatitet për zgjedhje të parakohshme parlamentare, prandaj dëshiron ta mbarojë procesin e huamarrjes në vitin 2026, sepse në vitin 2027, do të jetë e pamundur për të marrë hua të reja ose paratë do të jenë shumë të shtrenjta për shkak se askush nuk ka dëshirë t’i jap hua një shteti i cili nuk ka qëndrueshmëri politike ose është në periudhë të zgjedhjeve.

Prandaj, kjo qeveri edhe njëherë po e dëshmon atë që e kemi thënë se, kur gjërat nuk ecin mirë, kur nuk ka para do të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

Dëshmia e huasë prej 1,3 miliardë është vetëm vulë që vitin e ardhshëm qytetarët fatkeqësisht do të kenë edhe një proces zgjedhor i cili do t’i kushtojë qytetarëve dhe ekonomisë shumë më shumë”, deklaroi Bytyqi.

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